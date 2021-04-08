لنقي : مقترحات القاعدة الدستورية جاهزة  

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على مبدأ أن الانتخابات أولاً، وأنه لا تنازل عن إجرائها في 24 ديسمبر المقبل.

لنقي أوضحت، في تصريحات صحفية أن كل أعضاء اللجنة مقتنعون تمامًا بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها وأكدوا ذلك خلال الاجتماع.

ولفتت إلى أن مرحلة مقترحات القاعدة الدستورية انتهت، قائلة: “نعمل الآن على تنقيحها نهائيًا، فاللجنة القانونية تعمل الآن لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، ولكنها تؤكد أنها لن تتدخل في المسار الدستوري لأنه ليس من اختصاصها”.

وبيّنت لنقي أن القاعدة الدستورية ستكون جاهزة في هذه الأيام، وسيُخصّص اليوم الثالث والأخير من اجتماعات اللجنة للحديث عن أسس قانون الانتخابات.