طقس ليبيا لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 8 أبريل: هذا ما سيحدث الاسبوع القادم في غرب البلاد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 8 ابريل 2021.

ملخص عام طقس بارد نسبياً على مناطق الشمال، مع رياح نشطة احيانا على بعض المناطق.

وتتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال هذا اليوم وصباح الغد قد يتخللها سقوط مطر خفيف احياناً، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الاخضر.

الاسبوع القادم:

ومن المتوقع ان تتأثير مناطق غرب ليبيا بداية من الاسبوع القادم برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة احيانا تسبب في اثارة الاتربة والغبار، مع زيادة في درجات الحرارة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية:

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم وصباح الغد مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف على بعض المناطق .

• الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم السبت إلى شرقية فجنوبية شرقية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على اغلب المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18-23) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم السبت .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: تتكاثر السحب مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق هذا اليوم ، و احتمال ظهور ضباب خفيف هده الليلة وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23) مْ بينما تكون على جالو والجغبوب ما بين (28-31) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون بداية نهار اليوم جنوبية غربية على مناطق (سبها-مرزق –القطرون-اوباري).

• درجات الحرارة القصوى: مْ تتراوح مابين (29-31) مْ على مناطق (الجفرة-غدامس-الحمادة) وتكون على باقي المناطق مابين (35- 37) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى

• شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (33-35) مْ وتسجل انخفاض يوم السبت على اغلب المناطق.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:31)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44)

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