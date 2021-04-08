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“الأمين”: فلول سبتمبر يحفرون لنا قبورنا وبعض معاولهم من صلب «فبراير»

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، أنه حان الوقت لـ«فبراير» أن تغربل صفوفها، مشيرا إلى أن من أراد الردة فليخلع «فبراير» من لسانه وثيابه.

وقال الأمين في تغريدتين له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حان الوقت لتغربل فبراير صفوفها فلقد أضر بنا الطابور الخامس والسادس والسابع وبعض الأول”.

وأضاف “نحن على جرف هار وعتبة خطرة فأمامنا استحقاق دستوري وانتخابي و«حفتر» والرجمة وفلول سبتمبر يحفرون لنا عمقا قبورنا وبعض معاولهم من صلب فبراير”، بحسب وصفه.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، والمؤيد للغزو التركي على ليبيا وأحد داعمي المليشيات “‏من أراد الردة فليخلع فبراير من لسانه وثيابه”.

واستطرد “إذا ما استمر أدعياء فبراير وأبطالها في الصمت والفرجة فأتمنى عليهم ألا يخرجوا بعد وقوع الفأس في الرأس هاتفين «دم الشهداء ما يمشيش هباء». فحقيقة ما ضيع فبراير إلا صمت أحرارها وخذلان ادعياءها وبيع وشراء من خانها”.

 

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الأمين المشير حفتر فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • جهز نفسك باخائن لكى تدفن طالما ان المقابر الجماعية جاهظة لاستقبالكم وثوار الفاتح هم الاغبية يااغبية والفاتح ثورة مستمرة مع تغيبر الكتاب الاخضر الى الكتاب الاحمر فانتم حمير بتنهقوا على الفاضى منذ ان كنت انت امينا للثخافة !!!

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  • قبل مايدفنوك لازم يزفوك زفة سودانى فى شوارع طرابلس فاكرامك هو الدفن ليستريح الناس من غباوتك وسخافتك ولتلحق بخوان فبراير فى الدرك الاسفل من النار ياحمار هو انت متصور ترجع وزير ثانى ههههه كغاية غباء يابتوع ماء ماء
    الا تستحقوا ان تدفنوا ايها ااخوارج امثالا لامر رسول الله الذى امر بقتلكم ونقول سمعا وطاعة ياحبينا وحبيب الرحمن يارسول فلو ادرككم لقتلكم قتل عاد ونحن فى الميعاد حدد الزمان والمكان للدفن بصلك حانوتى لحد البيت ويكفنك ويوصلك للحد ما تقولشى لحد الحق قبل انتهاء العرض

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  • حتى لو كنت عند اردوغان سيسلمك قربان لحفتر ليدفنك بمعرفته طبعا بعد نزع قطع الغبار وبيعها فى السوق التركى عدا راسك الخرفانة بيعطوها مجانا لان مخك وسخ

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