“الأمين”: فلول سبتمبر يحفرون لنا قبورنا وبعض معاولهم من صلب «فبراير»

رأى الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، أنه حان الوقت لـ«فبراير» أن تغربل صفوفها، مشيرا إلى أن من أراد الردة فليخلع «فبراير» من لسانه وثيابه.

وقال الأمين في تغريدتين له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حان الوقت لتغربل فبراير صفوفها فلقد أضر بنا الطابور الخامس والسادس والسابع وبعض الأول”.

وأضاف “نحن على جرف هار وعتبة خطرة فأمامنا استحقاق دستوري وانتخابي و«حفتر» والرجمة وفلول سبتمبر يحفرون لنا عمقا قبورنا وبعض معاولهم من صلب فبراير”، بحسب وصفه.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، والمؤيد للغزو التركي على ليبيا وأحد داعمي المليشيات “‏من أراد الردة فليخلع فبراير من لسانه وثيابه”.

واستطرد “إذا ما استمر أدعياء فبراير وأبطالها في الصمت والفرجة فأتمنى عليهم ألا يخرجوا بعد وقوع الفأس في الرأس هاتفين «دم الشهداء ما يمشيش هباء». فحقيقة ما ضيع فبراير إلا صمت أحرارها وخذلان ادعياءها وبيع وشراء من خانها”.