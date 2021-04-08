وزيرة العدل تتابع الورشة التدريبية لمنظومة “المأذون الشرعي الإلكتروني”

تفقدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، أمس الأربعاء، مقر ديوان الوزارة، واطلعت خلال الزيارة، على أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمشروع منظومة المأذونين الشرعيين تحت مسمى (المأذون الإلكتروني).

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العدل على فيسبوك، أن:” وزيرة العدل تفقدت مطبعة العدل وتجولت داخلها، مع مدير مكتب وزير العدل، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات”.

واستمعت وزيرة العدل، خلال الجولة، إلى “شروحٍ وافيةٍ حول آلية العمل والنشاط اليومي الذي يُنفّذ داخل المطبعة”.