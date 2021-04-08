نصية: الرئاسي هو المعني بالزيارات الخارجية وليس الحكومة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن ‏مهام المجلس الرئاسي تتمثل في القيام بالزيارات الخارجية، وهي ليست من صميم عمل حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب ما جاء في قناة ليبيا روحها الوطن واطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار نصية إلى أن واجبات رئيس هذه الحكومة تحتم عليه القيام بزيارات داخلية للمدن فقط؛ للوقوف على مشكلات المواطنين وإيجاد حلول لها. منبهًا لأهمية فصل المهام بين رئاستي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

يشار إلى أن تصريح نصية يأتي بالتزامن مع جولة خارجية شرع بها الدبيبة إلى الكويت والإمارات والسعودية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية