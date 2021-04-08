غلق مبردات حفظ التمور في زليتن بالشمع الأحمر

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع زليتن غلق مبردات حفظ التمور بالشمع الأحمر.

جاء ذلك بعد رصد مفتشي المركز عدة ملاحظات خلال جولة تفتيشية رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتضمنت الملاحظات: «عدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل المبردات وأيضا النظافة الشخصية للعاملين، وعدم ارتداء الزي المخصص للعمل، والافتقار إلى شهادات صحية للعاملين، كما أن مكان التعبئة وتغليف التمور غير مطابق للاشتراطات الصحية؛ لتعرضه لأشعة الشمس والغبار والأتربة».

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي حيال تلك المخالفات.

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