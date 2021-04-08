وزارة المواصلات تبحث مع وفد أسباني سبل تعزيز التعاون في مجالات المطارات بين ليبيا وإسبانيا

ليبيا – التقى وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام بو شكيوات بالسفير الإسباني في ليبيا فرانشيسكو خافيير ووفد يرافقه.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب شؤون الإعلام في الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد شارك في اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس رؤساء مصالح الطيران المدني والمطارات، والموانئ والنقل البحري، والنقل البري، ولجنة مخطط النقل الشامل في ليبيا، ومدير مكتب التعاون الفني.

وأشار البيان إلى بحث الزيارات التي قام بها مختصون بمصلحة المطارات إلى شركات وجهات في إسبانيا للتعرف على المصنعين، بهدف المساهمة في تطوير وتأهيل مطارات ليبيا ورفع كفاءة الكوادر التابعة للمصلحة، فضلًا عن مناقشة التعاون في مجالات التغطية الرادارية والملاحة الجوية الموانئ والنقل البحري.

وأضاف البيان: إن اللقاء شهد تدارس تسهيل إجراءات طلبة الطيران التجاري فور تسييل الميزانية الخاصة بهم، واستئناف دراستهم، واستعراض تدابير الوزارة بشأن دراسة مخطط النقل الشامل في ليبيا التي تم إرساء المضي قدمًا فيها على شركة جيتينزا الإسبانية.

ووفقًا للبيان حث بو شكيوات خافيير على إعادة فتح سفارة إسبانيا لدى ليبيا لتعزيز التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات تأشيرات المواطنين، وتوطيد العلاقات بين البلدين، ليتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بما تم مناقشته والاتفاق عليه بين الطرفين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية