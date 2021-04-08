غرفة التجارة “مصراتة” تبحث تعزيز التبادل التجاري مع مالطا

بحث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة “مصراتة”، محمود الشاوش، مع وزير المالية والعمل بجمهورية مالطا والوفد المرافق له؛ تعزيز التعاون التجاري بين البلديْن.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد بمقر الغرفة، وشارك فيه عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والتجار بمدينة مصراتة؛ مناقشة جملةٍ من الموضوعات المتعلقة بالجانب التجاري والصناعي.

ومن أهم الملفات التي تمت مناقشتها؛ كيفية العمل على فتح آفاق التعاون والتبادل التجاري، من خلال رجال الأعمال والتجار في البلديْن، عامةً، وبين دولة مالطا ومنتسبي الغرفة وتجار “مصراتة”، خاصةً.

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