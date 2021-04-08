حراك من أجل 24 ديسمبر: نحذر من التلاعب بحق الشعب في انتخاب رئيس يخدمه

حذر عبد الله الغرياني الناطق الرسمي باسم حراك من أجل 24 ديسمبر، من ما وصفه بالتلاعب بحق الشعب الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه وينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ.

وقال الغرياني في بيان اطلعت عليه “الساعة ٢٤”, إنه “في الوقت الذي ندعم فية عمل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي المنعقدة في تونس ، لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة، فاننا نحذر من مغبة التلاعب بحق الشعب الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه وينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ”.

وتابع؛ “ونؤكد بأن هذا حق أصيل للشعب الليبي”مردفا إننا “في حراك من أجل 24 ديسمبر لا يمكن أن نقبل مصادرة حق الشعب وحرمانه من اختيار رئيسه” .

وأكمل البيان؛ أن “(حراك من أجل 24 ديسمبر ) كحراك مدني سلمي سيجد نفسه مضطرا إلى النزول للساحات والميادين ضد هذا الإنحراف – اذا حدث لا سمح الله -“‘ بحسب البيان.

وأكد البيان، على أن “الحراك سيدعو إلى إضراب عام وعصيان مدني حتى يعود حق انتخاب رئيس لليبيين إلى الليبيين أنفسهم بعيدا عن الأجندات والصفقات المشبوهة”.