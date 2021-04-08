«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من رأس اجدير إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من رأس اجدير إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل من الخليج إلى المرج، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت.

– الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، سرعتها بين 10 و30 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة غدا.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل من الخليج إلى بنغازي وأقصى الساحل الشرقي.

– الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل من الخليج إلى بنغازي، وشمالية غربية إلى شمالية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة غدا.

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