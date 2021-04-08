عبد الرحمن: وجهة المرتزقة السوريين المغادرين لليبيا غير معروفة حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – خبر

رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن تركيا تنتظر الحصول على مكاسب من ليبيا، لكن في الوقت ذاته تحرص بدرجة أكبر على أن يكون سحبها للمرتزقة السوريين بشكل سري للغاية، حتى لا يترتب على مجاهرتها بسحبهم أي إدانة لها، كتجميع أدلة تثبت تورطها في جلبهم للساحة الليبية من البداية.

وأشار، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إلى مغادرة 150 مرتزقا سوريا من الموالين لأنقرة الأراضي الليبية في 25 مارس الماضي.

وأوضح أنه لم تعرف بعد وجهة المرتزقة المغادرين، وإن كانوا قد عادوا إلى سوريا بشكل سري وفردي، أم جرى نقلهم إلى مكان آخر بمعرفة الحكومة التركية.

ولا تزال تشهد ليبيا تواجدًا كبيرًا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.