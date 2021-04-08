«المنقوش»: لدينا رغبة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس

ذكّرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، بالزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى ليبيا في شهر مارس الماضي وما حملته من رسائل قوية ومهمة.

وقالت «المنقوش» خلال كلمة ألقتها عقب لقائها بالرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأربعاء، إنها “نقلت إلى رئيس الدولة تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ورغبتهما في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات”.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أنها “حرصت على أن تكون تونس أول وجهة خارجية لها منذ تسلمها لمهامها لتكون رسالة امتنان لتونس على دورها الإيجابي والمشرّف خلال الأزمة الليبية”.

وتناول اللقاء علاقات الأخوة الصادقة والشراكة المميّزة بين تونس وليبيا وأفق تطويرها وتنوعها.

ومن جانبه أكد الرئيس التونسي على أن “الإرادة الثابتة للبلدين في رفع التحديات الراهنة ستمكّن من اختصار المسافة في التاريخ وتجاوز العقبات”.

وأشار قيس سعيد إلى أن “مصير تونس وليبيا واحد وأهدافهما مشتركة، داعيا إلى بناء علاقات تعاون نموذجية وفق رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين”.

وأشاد “سعيد” بـ “التطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها، وجدّد الإعراب عن استعداد تونس لمواصلة وضع تجربتها وخبراتها على ذمّة الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة”.