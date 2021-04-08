المنفي يعتزم حل الإشكالات العالقة بمدينة مرزق

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى مناقشة معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية المتردية فيها.

بدوره، أكد المنفي خلال اللقاء عزمه على حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان، للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة.

من جهته، رحّب وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم الكامل لها، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية