الزراعة والثروة الحيوانية تبحث توحيد المراكز التابعة لها

عقد بمقر ديوان وزارة الزراعة في طرابلس، الأيام القليلة الماضية، اجتماعا ضم كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية حمد المريمي، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية علي عبد القادر، ورئيس لجنة إدارة مركز الصحة النباتية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية التابع لحكومة الوفاق عبد المجيد البغدادي.

وأكد المريمي، خلال الاجتماع على ضرورة توحيد ودمج المراكز التابعة للوزارة لتقوم بعملها على الوجه الأكمل خدمة للصالح العام، وبناء على هذا الاجتماع تم عقد اجتماع آخر بمقر مركز الصحة النباتية بمدينة طرابلس ضم كل من السادة رؤساء المركزين من أجل طرح آلية الدمج تحت مسمى (المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي)، وتم إحالة ما تم اقراره في الاجتماع إلى السيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية لإبداء الراي فيه.

ويأتي إقامة الاجتماع الأول ضمن الدعوة التي وجهها الوزير حمد المريمي للمركزين من أجل توحيدهما، ودمجهما لتوحيد العمل على مستوى ليبيا.