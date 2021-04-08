أبو سبيحة: على كل الخيرين بالوطن وخارجه العمل على رفع المعاناة عن أهالي فزان

ليبيا – قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية إن الحرب وضعت أوزارها ولم تنتهِ معاناة اهل فزان من نقص فى السيولة والوقود وانقطاع الكهرباء وغلاء في المعيشة وتدمير في الطرقات.

أبو سبيحة أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الأهالي يعانون من قفل طريق بوقرين ودان من قبل مليشيات مصراتة، مما يجبر المارين عليها بالسير بسياراتهم الصغيرة في منطقة صحراوية صخرية لمسافة أكثر من 26 كم، ألا يوجد عقلاء بمصراتة في قلبهم ذرة من الرحمة؟”.

وتابع: “أين الدبيبة وحكومته؟ ألم يكن أهلك هم سبب هذه المأساة؟ وأين المجلس الرئاسي؟ ألم تمنحكم لجنة الحوار ومعها البعثة الاممية سلطة رئاسة الدولة الليبية؟ أين بعثة الأمم المتحدة ونتائج حواراتها؟ ألم تكونوا السبب في دمار ليبيا ووصولها إلى هذه الكوارث الإنسانية؟ وأين منظمات حقوق الإنسان التي صدعت رؤسنا سنة 2011 بتقاريرها الكاذبة والكيدية؟”.

وأردف: “وأين المجتمع الدولي ورأيه العام من كل هذا؟ وإلا مغيبين ولم يتكون رأيهم إلا على خراب الدولة الصغيرة”.

كما وجه نداء الى كل الخيرين في هذا الوطن وخارجه لرفع هذه المعاناة عن المواطن الضعيف الذي أثقل كاهله كثرة الكوارث وشدتها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية