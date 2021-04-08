ولي عهد أبوظبي: تمنياتنا بعهد جديد من الاستقرار والتنمية في ليبيا

أبوظبي 8 أبريل 2021 (وال) -أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، أن بلادة تقف إلى جانب الشعب الليبي، معربا عن أمله في أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وقال بن زايد بعد لقائه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة: “نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وتمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية في ليبيا”.

وأضاف محمد بن زايد: “ثقتنا كبيرة في قدرة الأشقاء الليبيين على تجاوز كل التحديات”.

وأعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة الأربعاء، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سيجري جولة في عدد من دول الخليج تبدأ من الكويت.(وال أبوظبي) س خ.

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