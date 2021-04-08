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الفارسي: جماعة الإخوان ترغب بإبقاء المرتزقة والقوات الأجنبية لأنها تعتبرهم صمام الأمان لهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي أن حكومة الوحدة الوطنية تحتاج للدعم وتغيير سياساتها؛ لأنها ضعيفة وغير قادرة على تحقيق شيء في الوقت الحالي، لافتًا إلى عدم قدرتها على إدارة الأزمات الداخلية وقيادة المرحلة بالشكل المطلوب، مما يحتم عليها طلب دعم عربي كبير لمساعدتها في التعامل مع التحديات الجسام المطروحة في الوقت الحالي.

الفارسي وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” الاماراتية اليوم الخميس، أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية هي دعم الاستقرار والأمن وتفكيك الميليشيات المسلحة، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقيادة ليبيا إلى بر الأمان بإخراج المرتزقة من البلاد، مؤكدًا وجود تخبط كبير في عمل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

وانتقد الأصوات التي تدعو لتأجيل خروج المرتزقة، وهو ما يقوض عملية الاستقرار والأمن، مؤكدًا وجود رغبة لدى جماعة الإخوان لإبقاء المرتزقة والقوات الأجنبية؛ لأنها تعتبرهم صمام الأمان لهم، مشيرًا إلى تحركات تقوم بها الجماعة لإفشال المسارين العسكري والسياسي في ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • غباوة الاخوان جعلتهم يظنوا ان اردوغان سيحميهم مع انه يستغلهم وجعلهم قربان فى كل مكان وبالادلة الدامغة فمن الذى باع الاخوانى الحقير عمر البشير الذى اهدى اردوغان جزيرة سواكن على البحر الاحمر وعندما اسقط الشعب السودانى الاخوانى الحقير عمر البشير وزف الاخوان الى السجون واقام الثوار فرح السودان وحضر الفرح وزير خارجية تركيا مع سبالة الزبالة وكانوا يصفقوا للثوار وهم يلعنوا البشير والان اخوان مصر فى تركيا قدمهم اردوغان قربان للتودد لمصر بعد ان فشل فى احتلال نفط ليبيا وغاز شرق المتوسط بسبب الخوزايق ااحمراء واحد فرنسى وواحد مصرى فلا يوجد امن ولا امان للخوان ومكانهم فى النهاية معروف وهو السجون فهم يخربون بيوتهم بايديهم وسبب هلاكهم اردوغان نعم هو صاحب الفضل الاول بغباوته فى سحق الاخوان فى كل مكان فهو من شجعهم فى الصدام مع ااجيش المصرى وصنع لهم شعار رابعة ظنا ان المظلومية ستكسبهم تاييد شعبى ولكن حدث العكس ولفظهم الجميع حتى ان واحد بغل كان اسمه حازم ابواسماعيل يقف امام قسم الشرطة ويهددهم باحضار مصر كلها الى اى مكان والان وبعد سبع سنوات فى السجن نسيته مصر كلها ويدفع ثمن غباوته .فصمام الاخوان تالف فهم صم بكم عمى اغبياء جدا جدا واكثر من استفاد من غباوتهم الشديدة هو السيسى حيث اوهمهم بانه اخوانى وشربوها هو معقول يكون رئيس المخابرات اامصربة يكون اخوانى مستحيل طبعا وبعد ذلك استمر السيسى فى استغلال غباوة اعلام الخرفان وعندما قالوا ان يوم 11/11سيكون ثورة لاسقاط السيسى وجدها فرصة ذهببة لاصدار قرارات اقتصادية مؤلمة كتعويم الجنيه امام اادولار ورفع اادعم عن الطاقة والكهرباء ولم يخرج احد فى يوم 11/11 لان الشعب يكره الاخوان ورفض الخروج حتى رغم القرارات الصعبة والتى نرى ثمارها انجازات ضخمة شكرا لاردوغان على غباوته وكان سببا فى هلاك الاخوان !!

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  • لنتخيل انه يوم 7/3 كان مرشد الاخوان فى مصر ابتعد عن اردوغان وقبل المعروض عليه يومها للمشاركة لا المغالبة فى الحكم وكان حزب الاخوان استمر فى السلطة والمرشد فى مقره وكانت مصر مثل تونس فى صراعات داخلية وازمات اقتصادية ولكن الشبطان اردوغان كان طمعان يحكم مصر من خلال الخوان ولكنه حصل على خازوق كبير قوى قوى فانهار اقتثادة واصبح اقتصاد مصر اقوى وجيشها اقوى من الاول !!!

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