الزناتي يبحث أوضاع المستشفيات بعدد من البلديات

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، صباح اليوم الخميس، مع مديري المستشفيات العاملة بنظام شراء الخدمة المتمثلة في مستشفى امساعد العام ومستشفى جالو المركزي ومستشفى البريقة العام ومستشفي بالخاثر ومستشفى بئر لاشهب لتقييم الموقف العام، بالإضافة إلى دراسة مدى جودة نظام شراء الخدمة وأدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها بدولة ليبيا.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدراء المستشفيات جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في اليه شراء الخدمة في القطاع الصحي وشروط تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات – واللوائح القانونية، وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول، مبنيه على قواعد تشريعية.

واستعرض وزير الصحة خلال الاجتماع النهج الاستراتيجي للوزارة خلاد عام 2021 بشأن تطوير منظومة الطوارئ الصحية بالبلاد وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية وتعزيز التخطيط للنظام الصحي والحفاظ على وتنمية القدرات في القطاع الصحي بهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين في أقرب وقت ممكن لرفع كفاءة المنظومة الصحية إلى مستوى طموح المواطن الليبي وذلك وفقا لمتطلبات المرحلة والصالح العام.