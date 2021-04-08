امغيب: لا يمكن أن يكون التوجه وطنيًا خالصًا لأي حكومة في ظل وجود انتشار مرتزقة ومليشيات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التوجه وطنيًا خالصًا لأي حكومة في ظل احتلال أجنبي، أو في وجود إنتشار مرتزقة ومليشيات غير قانونية ومجموعات مسلحة مجرمة مختلفة التوجهات والأجندات.

امغيب نوّه في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه يجب أن تتركز زيارات وعمل رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على مطالبة كل الدول الفاعلة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المليشيات.

وتابع: “حتى يكون حديثم للمواطن صادقًا واضحًا شفافًا لاغموض فيه ولا مواربة، وحتى تكون هنالك جدوى من القرارات التي صدرت والتي سوف تصدر عنهما”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية