تفاصيل طقس ليبيا خلال الأيام القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الطقس باردٌ نسبيًا على مناطق الشمال، مع رياح نشطة أحيانًا على بعض المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم وصباح الغد مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف على بعض المناطق .

• الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول، السبت، إلى شرقية فجنوبية شرقية؛ ممّا قد يتسبّب في إثارة الأتربة والغبار على أغلب المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18-23) مْ ، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا، بداية من السبت.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

• الطقس: تتكاثر السحب مع احتمال بسيط لهطول زخات خفيفة من المطر على بعض المناطق هذا اليوم، و احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد، على بعض مرتفعات الجبل الأخضر .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23) مْ بينما تكون على جالو والجغبوب ما بين (28-31) مْ وتسجل انخفاضًا، يوم الغد، على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبّب في إثارة الأتربة والرمال، وتكون بداية نهار اليوم جنوبية غربية على مناطق (سبها-مرزق –القطرون-اوباري).

• درجات الحرارة القصوى: مْ تتراوح ما بين (29-31) مْ على مناطق (الجفرة-غدامس-الحمادة) وتكون على بقية المناطق ما بين (35- 37) مْ وتسجل انخفاضًا، يوم الغد، على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول، غدًا، إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-35) مْ وتسجل انخفاضًا، السبت، على أغلب المناطق.

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