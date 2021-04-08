انطلاق مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في ليبيا

انطلقت فعاليات المسابقة الوطنية لكأس العالم لريادة الأعمال في نسختها الثانية بالعاصمة طرابلس، بتنظيم «الشبكة العالمية لريادة الأعمال – ليبيا».

جاء ذلك في احتفال مساء أمس الأربعاء، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد المكلف رجب خليل وممثلين عن الوزارات ومجلس النواب والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة إلى جانب عدد من رجال ورواد الأعمال.

وعلى هامش الاحتفالية، استعرضت بعض المشاريع من قبل رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وقال رئيس شبكة ريادة الأعمال المختار جويلي، إن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب الليبي لتقديم أفكارهم وشركاتهم الناشئة للمسابقة على المستوى المحلي، وإمكانية الانتقال إلى المسابقة العالمية، والتنافس مع أكثر من 200 دولة حول العالم، مضيفا أن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع ثلاثة أشهر، حيث ستجرى المرحلة الأولى محليا ثم ينتقل الفائز للتنافس على مرحلة التتويج العالمي.

وأكد جويلي ضرورة السعي في إرساء الرؤية الليبية المتكاملة لريادة الأعمال، كما حث المسؤولين والجهات المعنية من رجال الأعمال والمنظمات المحلية والدولية على المشاركة في الفعالية.

والتسجيل في المسابقة إلكترونيا، عبر تعبئة البيانات حول المشروع أو الابتكار، وسيخضع المتسابق للتقييم محليا، ثم التأهل إلى المنافسة عالميا.

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