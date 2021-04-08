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امغيب: يجب أن تتركز زيارات المنفي والدبيبة على المطالبة بخروج القوات الأجنبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التوجه وطنياً خالصاً لأي حكومة في ظل احتلال أجنبي، أو في وجود وانتشار مرتزقة ومليشيات غير قانونية ومجموعات مسلحة مجرمة مختلفة التوجهات والأجندات!!”.

وأضاف «امغيب» في تصريح عبر حسابه على فيسبوك، “لذلك يجب أن تتركز زيارات وعمل  رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على مطالبة كل الدول الفاعلة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المليشيات”.

وتابع؛ “حتى يكون حديثهم للمواطن صادقاً واضحاً شفافاً لا غموض فيه ولا مواربة، وحتى تكون هناك جدوى من القرارات التي صدرت والتي سوف تصدر عنهما”.

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«المنفي الدبيبة القوات الأجنبية امغيب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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