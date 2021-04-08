اليونان تبحث الفرص الاستثمارية في ليبيا

اختتمت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، فعاليات لقاء العمل الذي نظمته بمشاركة شركات ومؤسسات يونانية وعربية، وممثلين رسميين ومتحدثين عن كل من “ليبيا، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب واليونان”.

وبحث لقاء العمل الذي عقد عبر الانترنت، الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدول المشاركة وتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين دول شمال أفريقيا واليونان وتشجيع الحركة التجارية والسياحية والعمل على التقليل من آثار الانكماش الاقتصادي الذي تسببت به جائحة كورونا.

وتركزت مشاركة ليبيا في هذا اللقاء على تعديد القطاعات المتاحة للاستثمار في ليبيا سواءً في مجال إعادة الإعمار أو في قطاعات البنى التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، كما دعا ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبي في الفاعلية أصحاب الأعمال اليونانيين إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها قوانين الاستثمار في ليبيا، والمساهمة في مختلف المشاريع المطروحة للاستثمار.

وبحث اللقاء، أهمية فتح خط جوي مباشر بين ليبيا وأثينا؛ لتسهيل حركة أصحاب الأعمال بين البلديْن، إضافةً إلى تطرق السكرتير العام للعلاقات الاقتصادية بوزارة الخارجية اليونانية إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى ليبيا، وقرب إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس.

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