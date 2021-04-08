مكافحة الأمراض: 869 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 27 حالة وشفاء 664 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 07 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (374).

وسجل المركز، اليوم الخميس، 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا و664 حالة شفاء و27 وفاة، حيث استلم المركز، عدد (5686) عينة موزعة على عدة مختبرات.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 4817 ) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (869) عينة موجبة لفيروس كورونا ( 562 جديدة + 307 مخالطة )، بينما وصلت نسبة الحالات الموجبة (15.3%)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات الاصابة بفيروس كورونا وزعت على عدة مدن.