طرابلس الأكثر تسجيلا لإصابات ووفيات وحالات الشفاء من «كورونا» خلال 24 ساعة

حصدت العاصمة طرابلس 333 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من إجمالي 869 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتصدر قائمة المدن والمناطق الليبية الأكثر عرضة لعدوى الوباء.

في حين حلت مصراتة ثانية (121 إصابة) تليها الزنتان (79)، ثم سبها (41)، وبني وليد والزاوية المركز (24)، وزليتن (23)، والخمس (21)، وترهونة (19)، وجنزور (18)، وسرت (16)، والرياينة (15)، والقلعة (14)، والزاوية الغرب وقصر بن غشير (13)، وظاهر الجبل (11)، حسب بيان المركز رقم «374»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

– 869 إصابة جديدة و27 وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

وأحصى المركز ثماني إصابات في سوق الخميس امسيحيل، وسبع في درج وخمس في القره بوللي، وأربع في اسبيعة ووادي عتبة والعجيلات وطبرق والعامرية والعربان، وثلاث في الأصابعة والزاوية الجنوب والسائح وغريان والماية، واثنتين في السواني بن آدم و المعمورة ووازن والشاطئ وأوباري وكاباو والكفرة و صبراتة، وحالة واحدة في تاورغاء وقصر الأخيار والعواته وتراغن والقطرون والرجبان والقريات ونالوت والقبة

وتصدرت طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مع 441 حالة من إجمالي 664 حالة، تليها مصراتة (66)، ثم الزنتان (37)، وسرت (30)، و الزاوية المركز (26)، وسوق الخميس امسيحل (22)، والعجيلات وسبها (12)، وأجدابيا (11)، ووازن (6)، ومسلاتة (1). فيما توزعت حالات الوفاة الـ27 بواقع 14 حالة في طرابلس، وحالتين في ظاهر الجبل وصرمان والعجيلات، إضافة إلى حالة واحدة في كل من الزاوية المركز ومسلاتة ونالوت والرابطة ومصراته وصبراتة والقبة.

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