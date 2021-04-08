وزارة الزراعة تطلق برنامجا لرصد ومراقبة ذباب الفاكهة

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عن بدئها في تنفيذ عمليات المسح الوطني لرصد ومراقبة ذبابة الفاكهة في إطار المشروع الوطني للمكافحة المتكاملة لذباب الفاكهة، التابع لمركز بحوث التقنيات الحيوية.

وقالت الوزارة إن الحملة تأتي بالتعاون مع مركز الوقاية والحجر الزراعي، بهدف رصد ومراقبة ذباب الفاكهة ذات الأهمية الاقتصادية في ليبيا، مشيرة إلى أن عملية المسح استهدفت المناطق الزراعية ببلدية قصر بن غشير، وذلك بوضع مصائد تحتوي على جاذبات لأنواع مختلفة من ذباب الفاكهة.

وأوضحت الزراعة أن هذه العملية تعتبر الخطوة الأساسية لتأسيس قاعدة بيانات تساهم بشكل فعال في وضع استراتيجية للمكافحة المستدامة للآفة.

وستشمل أعمال المسح باقي المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من خلال مكاتب المركز المنتشرة في البلاد وذلك بحسب خطة العملية التي أعدتها الوزارة ومركز الوقاية والحجر الزراعي التابع لها.