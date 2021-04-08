تسجيل 27 حالة وفاة بكورونا في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و27 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان، إن المعامل والمختبرات التابعة له فحصت أمس الأربعاء، 5686 عينة تبين منها 869 إصابة جديدة، و4817 عينة جاءت نتيجتها سلبية.

وأشار المركز إلى أنه سجل أمس الأربعاء 664 حالة تعافي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 151853 حالة منذ ظهور الفيروس في ليبيا العام الماضي.

وبلغت إجمالي الوفيات بحسب البيان، 2799 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11504 حالة، والحالات التراكمية 166156.