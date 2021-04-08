افتتاح معرض في الحوامد يبرز الموروث الثقافي والأثري للمنطقة

انطلقت ببلدية الحوامد فعاليات معرض المعالم الأثرية والمقتنيات التراثية الذي ينظمه مكتب الثقافة والتنمية المعرفية، وأشرفت عليه “جمعية الحوامد لحماية الفنون والتراث”.

وحضر افتتاح المعرض الذي يضم “مقتنيات وأدوات وصناعات ومقتنيات تقليدية وتراثية تشتهر بها المنطقة على مر العصور” مدير مكتب الثقافة ومدير مكتب مفوضية المجتمع المدني بالبلدية وجمع من المهتمين.

وقالت جمعية الحوامد لحماية الفنون والتراث إن إقامة المعرض يأتي في إطار حرص الجمعية للتعريف بالموروث الثقافي والتراثي والأثري في المنطقة، وسيستمر على مدى أسبوع مفتوحا لكل الزوار من جميع المناطق للاطلاع على ما تزخر به الحوامد من موروث تاريخي وثقافي.