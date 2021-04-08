بلدية الجفرة تبحث مع مؤسسة النفط أزمة نقص المياه

قدم عميد بلدية الجفرة سعيد قرينقو، خلال اجتماعه مع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم، مذكرة بقائمة الاحتياجات اللازمة الخاصة بقطاع التعليم ومشكلة نقص المياه وحاجة المنطقة من المضخات بودان وهون واشكالية طفح الصرف الصحي بسوكنة.

وأكد مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط على استعداد المؤسسة الوطنية للنفط على لتقديم الدعم الازم بالإمكانيات المطلوبة من مضخات مياه وغيرها لبلدية الجفرة للمساعدة في تجاوز كافة المختنقات، مشددا على أهمية أعداد تقارير من جهات الاختصاص بالمنطقة واعتمادها وإحالتها من عميد البلدية بشكل عاجل.