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مصدر لـ”218″: المخابرات الأوروبية ترصد إرهابيًا يُحاول التسلّل إلى ليبيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ”218″ أن المخابرات الأوروبية أطلقت تحذيرًا من محاولة تسلّل قيادي خطير يتبع “داعش”، إلى ليبيا.

وبحسب المصدر؛ فإن هذا الإرهابي هو محمد الهادي المرابط، من مواليد 1990، ويحمل الجنسية المغربية.

ويُشير التحذير الأوروبي إلى أن الإرهابي المغربي يُحاول دخول الحدود الليبية عبر الجزائر، فيما لم تحصل “218” على تفاصيل هذه المحاولات، وما إذا باءت جميعها بالفشل.

وأطلق خبراء دوليون، مؤخرًا، تحذيراتٍ جديدةً من تنامي نشاط الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” في دول المغرب العربي.

وجاءت هذه التحذيرات عقب عمليات إرهابية للتنظيم، وعمليات أخرى استباقية، نفذتها الأجهزة الأمنية في هذه الدول، ألقت فيها القبض على بعض تلك الخلايا.

وسبق، أن حذرت تقارير دولية عدة من أن غياب الاستقرار الأمني في ليبيا؛ يُنمّي رغبة “داعش” في إيجاد موطئ قدم له في البلاد، خاصةً في المناطق النائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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