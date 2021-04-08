حراك “24 ديسمبر” يحذر من التلاعب بحق الشعب الليبي في انتخاب مباشر لرئيس البلاد

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حذر حراك من أجل 24 ديسمبر من مغبة التلاعب بحق الشعب الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه وينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ.

وقال الناطق الرسمي باسم حراك من أجل 24 ديسمبر عبدالله الغرياني في بيان نشر عبر حساب الحراك على “فيسبوك” :”لايمكن أن نقبل مصادرة حق الشعب وحرمانه من اختياره رئيسه”.

وأكد الغرياني أن هذا حق اصيل للشعب الليبي، لافتا إلى دعمهم عمل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي المنعقدة في تونس، لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية و الرئاسية المباشرة.

وتابع الناطق الرسمي :”حراك من أجل 24 ديسمبر حراك مدني سلمي سيجد نفسه مضطرا إلى النزول للساحات والميادين ضد هذا الانحراف”.

وأضاف الغريتني :”أن الحراك سيدعو إلى إضراب عام وعصيان مدني حتى يعود حق انتخاب رئيس لليبيين إلى الليبيين أنفسهم بعيدا عن الأجندات والصفقات المشبوهة”.