الصليب الأحمر في ليبيا: مستمرون في تقديم المساعدات النقدية للمتضررين من النزاع

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا قصي الأرزوني، إن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظمت اجتماعا بتونس بحضور 10 أشخاص، منهم ضباط ومستشارون قانونيون من شرق وغرب ليبيا في الفترة من 5 إلى 7 أبريل، في جزء من مبادرة (الآلية الثلاثية) التي تشكّلت عام 2019 أثناء فترة النزاع في طرابلس”.

وأضاف «الأرزوني»، في تصريح عبر الحساب الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، على فيسبوك، أنه “سميت بالآلية الثلاثية لأنها تضم 3 أطراف: طرفي النزاع في ليبيا، واللجنة الدولي وسيطا محايدا”.

وتابع؛ “ناقشنا خلال الاجتماع قضايا إنسانية عن حماية المدنيين، والأشخاص المفقودين، والمحرومين من حرياتهم”.

وأشار «الأرزوني»، إلى أن ” اللجنة الدولية تحاول مع مختلف الجهات المختصة المساعدة في إعادة الروابط الأسرية للعائلات التي فقدت أحد أفرادها”.

وختم موضحًا أن “اللجنة الدولية مازالت مستمرة في تقديم المساعدات النقدية للمتضررين من النزاع، ومستمرة في دعم المشاريع الصغرى”.