تسييري طبرق يبحث مع شركة “ميتكا” اليونانية مشروع محطة الكهرباء الغازية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الخميس مع شركة “ميتكا” اليونانية مشروع محطة كهرباء طبرق الغازية التي تقدر قدرتها الإنتاجية 740 ميغا وات .

وناقش بوالخطابية مع شركة “ميتكا” أهم مراحل المشروع ومكوناته والجدول الزمني والصعوبات والعراقيل وآليات متابعة المشروع.

كما ناقش الاجتماع الموارد البشريه للمشروع والتدريب وأهم المشاريع التنموية التي تستهدفها بلدية طبرق مستقبلاً وإمكانية التعاون بها مع ميتكا.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء قد تعاقدت في السابق مع شركة “ميتكا” اليونانية لإنشاء محطة طبرق الغازية والتي تتكون من 4 وحدات توليد وكل وحدة قدرتها 180 ميغا وات وقد شرعت الشركة في البداية في المشروع بعد أن ساهمت بلدية طبرق في تذليل كل الصعوبات.