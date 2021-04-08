“الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا”: ناقشنا مع خبراء عقوبات مجلس الأمن بعض الملفات

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اجتماع فريق عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بمدينة طرابلس صباح اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن الاجتماع تم مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقا للقرار 1973 _2011 ، من أجل مناقشة بعض الملفات ذات الإهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، اجتمع أمس الأربعاء مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن، أجل مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحسب إيجاز صحفي لمصرف ليبيا المركزي على صفحته بموقع فيسبوك.

وفى مارس الماضى، استعرض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن تقرير فريق الخبراء الذي صدر مؤخراً والذي شمل الفترة بين أكتوبر2019 -يناير2021 . كما تم خلال اللقاء نقاش تحديات متابعة وتنفيذ توصيات فريق الخبراء في مجلس الأمن.