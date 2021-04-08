«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 8 أبريل 2021)

من المقرر طرح الأحمال ساعة واحدة فقط، اليوم الخميس، في الجناحين الغربي والجنوبي لشبكة الكهرباء، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وفي نشرتها اليومية لطرح الأحمال المنشورة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قالت الشركة إنه لا يوجد طرح أحمال، اليوم، بالجناح الشرقي للشبكة.

وحذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، في مارس الماضي، من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة، في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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