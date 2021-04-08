روسيا وألمانيا ترحبان بتشكيل سلطة مركزية في ليبيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جملة من الوضوعات بينها الملف الليبي.

ورحب الطرفان بحسب بيان للكرملين بتشكيل السلطة المركزية في ليبيا، وأعربا عن استعدادهما للمساهمة في تطبيع الوضع هناك وفق وكالة سبوتنيك.

وكانت وزارة خارجية روسيا اعتبرت أن منح البرلمان الثقة للحكومة خطوة نحو حل دائم للأزمة الليبية وقالت نرحّب “بمنح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ثقة البرلمان ونعتبر ذلك خطوة مهمة لتجاوز الأزمة التي طال أمدها في البلاد”