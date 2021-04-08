وزير الصحة يتفقد مركز الأورام ببنغازي ويتعهد بتذليل العراقيل والصعوبات

استأنف وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، الزيارات الميدانية للمرافق والمنشأت الصحية بالبلاد لبحث القضايا التي من شأنها تحسين أداء عمل المراكز التخصصية و المستشفيات العامة والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإن وزر الصحة زار ظهر اليوم الخميس المركز الوطني للأورام بنغازي حيث كان في استقباله مدير مركز وعدد من رؤساء الاقسام والمكاتب.

وقال الزناتي، إن الزيارات الميدانية بحثت واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام وكافة الخدمات العلاجية للمواطنين وأيضا إيجاد حلول سريعة للمشاكل العالقة التي يعاني منها وفق المهام المناطة بها نظراً لأهمية المسؤولية الملقاة على عائق العاملين بهذه المركز الهام.

وأكد وزير الصحة، أن العمل جارٍ لتذليل كافة العراقيل والصعاب داخل المركز ، ما يرفع المعاناة على المواطنين.

وبعد الاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمترددين على المركز ، أشاد الوزير، بـالاهتمام الشديد من قبل مسؤولي المركز والأطباء والتمريض والعاملين في المركز مثمنا جديتهم فى الدعم والمساعدة في توطين العلاج داخل ليبيا.

وقال ” الزناتي” إن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعمل قدر الإمكان على اتجاهين، الأول مجابهة فيروس كورونا المستجد بالبلاد وحل المعضلات والأزمات الموجودة، مثل نقص الأدوية وسد النقص في عدد من التخصصات الطبية.

وتابع الوزير:” نحاول إيجاد حلول لهذه المشاكل، فيما يحتاج الجانب الثاني التخطيط سريع وفق لاستراتيجية وزارة الصحة بحيث يخدم القطاع على المدى الطويل، وسنعمل بنظام البرامج الوطنية، وسيكون لدينا برنامج وطني متكامل لأمراض الأورام.