وزارة الداخلية تبحث مع دبلوماسية هولندية ملف الهجرة

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني مع المنسق الإقليمي للهجرة بسفارة هولندا “ماري صوفي فولمر” الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الجانبين بحثا خلال لقائهما بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس العراقيل والمشاكل التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإمكانية إيجاد الحلول لها.

ودعا وكيل الوزارة إلى ضرورة وضع إستراتيجية عمل موحدة تشمل كافة الدول والمنظمات تعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم أو تحسين الظروف الإنسانية لهؤلاء المهاجرين سواء الذين داخل المراكز بإنشاء مركز نموذجي وفق المعايير الدولية أو الذين خارج هذه المراكز بتأهيلهم وإدماجهم للعمل بالسوق المحلي الليبي بما يضمن لهم الحياة الكريمة.