التيجاني يترأس اجتماع اللجنة المختصة بمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة

ليبيا – تنفيذًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رقم (24) لسنة 2021 القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة، برئاسة وزير الداخلية العميد خالد التيجاني مازن، وعضوية وزيرة العدل، ووزير الدولة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الحكم المحلي، ورئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، ورئيس جهاز المباحث الجنائية.

وقد عُقد أمس الأربعاء الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الأوضاع المعيشيّة والأمنية بمدينة ترهونة، كما تمت مناقشة السبل الكفيلة والآليات والترتيبات ذات العلاقة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصًا المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة.

وقد تم التاكيد على جدية اللجنة المشكّلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد والمعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة.

وفي ختام الاجتماع خلص المجتمعون بجملة من التوصيات المهمة التي سترفع لرئيس الحكومة، وذلك بهدف العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها.

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