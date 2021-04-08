حالة وفاة جديدة جراء «كورونا» في جالو

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، اليوم الخميس، وفاة حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في بيانها رقم «91»، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحالة من مدينة جالو وتوفيت داخل مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام.

– جالو تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس من مدينة جالو، مشيرة إلى إدخال الحالتين إلى قسم عزل الواحات بمستشفى جالو العام.ولفتت إلى خروج حالة من مركز العزل، بعد التأكد من شفائها.

ويوم الجمعة الماضي، حذرت اللجنة من رصدها ارتفاعًا في عدد الحالات، مرجعة الأمر إلى «عودة الناس إلى الازدحام في المناسبات الاجتماعية مع إهمال اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها».

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