بوقعيقيص: نتوقع أن تنجز اليوم اللجنة القانونية لملتقى الحوار القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة

ليبيا – علقت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص على اجتماعات اللجنة القانونية بملتقى الحوار لمناقشة الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية التي ستجري وفقها انتخابات 24 ديسمبر.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وبعد بداية عاصفة، نتوقع بحلول مساء اليوم أن تنجز اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات القادمة بتاريخ 24 ديسمبر”.

وأضافت: “جزيل الشكر للزملاء الذين أستطاعوا تدوير الزوايا الحادة وتهدئة العواصف الهوجاء، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، إننا يا ليبيا لن نخذلك، ولي عند الناس رجاء بأن يحسنوا الاختيار”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية