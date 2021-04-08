افتتاح المعرض الدولي للتمور وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الخميس المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجات النحل بمعرض طرابلس الدولي.

وشدد الحويج على أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية من خلال تنظيم محافل ومعارض دولياً، مشيراً أن ليبيا لديها كفاءات وقدرات تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية والمنافسة في عدة صناعات ومنتجات ذات جودة عالية.

و أشاد وزير الإقتصاد والتجارة بجهود مركز تنمية الصادرات في تنظيم المعرض الدولي والذي ترعاه وزارة الإقتصاد والتجارة مرحباً بمشاركة الجمهورية التونسية الشقيقة وشدد على أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية من خلال تنظيم محافل ومعارض دولياً ، مشيراً أن الدولة الليبية لديها كفاءات وقدرات تمكنها من الدخول الى الأسواق العالمية والمنافسة في عدة صناعات ومنتجات ذات جودة عالية وتطوير قطاعات الإقتصاد والصناعة المحلية من خلال عقد شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة التي تملك تجارب رائدة في هذه المجالات.

ويستمر المعرض الدولي الثامن للتمور والصناعات المصاحبة والسادس لثمار وزيت الزيتون والمهرجان الخامس للعسل ومنتجات النحل إلى غاية 11 أبريل الجاري، بعدد مشاركات يتجاوز 100 منها 17 مشاركة من تونس.