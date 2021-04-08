النائب الثاني لرئيس الحكومة: محطة الكهرباء أوباري ستدخل الخدمة بكامل طاقتها

استعرض وزير الإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الجنوبية، خلال اجتماعه اليوم الخميس بمكتبه بديوان الوزارة، مع النائب الثاني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أحمد أبوجناح.

وبحث الاجتماع احتياجات المنطقة الجنوبية والمتمثلة في الإسكان العام، والمياه والصرف الصحي والطرق وإمكانية معالجة تلك الأولويات خلال الفترة القادمة.

وتطرق الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الإسكان طالعته “الساعة 24″، لمشكلة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية وكيفية معالجتها.

وأوضح النائب الثاني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه سيتم دخول محطة الكهرباء أوباري للخدمة خلال الأيام القليلة القادمة بكامل طاقتها لسد احتياجات المنطقة الجنوبية من الكهرباء.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على القيام بزيارة للمنطقة الجنوبية خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف على المشاكل والصعاب التي يعانيها أهل الجنوب الليبي ومعالجتها وفق الإمكانيات المتاحة.

ونوه الوزير إلى الزيارة المرتقبة للمنطقة الشرقية والتي أخص فيها بالذكر مدينة بنغازي والوقوف على فتح المسارات وإزالة الركام من مناطق الاشتباك وخاصة في منطقة وسط المدينة ومنطقة قاريونس وقنفودة، بالإضافة إلى معالجة الأضرار التي أصابت مدينة درنة، وذلك بإزالة ما تبقى من الركام ومخلفات الحرب فيها.