بوقعيقيص: نتوقع أن تنجز اللجنة القانونية القاعدة الدستورية للانتخابات مساء اليوم 

تتواصل في تونس لليوم الثاني مشاورات جلسة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، والتي تسير حسب مصادر لقناة ليبيا بصورة إيجابية في اتجاه إنشاء قاعدة دستورية لانتخابات الـ24 من ديسمبر.

وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إنه من المتوقع أن تنجز اللجنة القاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات الـ24 من ديسمبر بحلول مساء اليوم.

وكانت عضو اللجنة القانونية بالملتقى، سلوى الدغيلي، قد أفادت في تصريح لقناة ليبيا أمس، بتجميع المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بخصوص القاعدة الدستورية في مقترح واحد، وتحديد بعض النقاط التي اختلف فيها الأعضاء ليفصل فيها ملتقى الحوار السياسي بأعضائه الـ75.

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