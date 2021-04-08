وزير الدفاع الإيطالي: وقف إطلاق النار في ليبيا مهدد

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن وقف إطلاق النار في ليبيا «مهدد» رغم التقدم المحرز في العملية السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في عملية رعتها الأمم المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتحدث غويريني في جلسة استماع مشتركة مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين في روما، اليوم الخميس، عن «هشاشة» وقف إطلاق النار في ليبيا رغم توقيع اتفاق جنيف من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر 2020.

وقال غويريني إن «تجري في ليبيا عملية سياسية حساسة تطورت على خلفية وقف إطلاق نار هش يهدده وجود مرتزقة أجانب ورجال ميليشيات»، مؤكدا أن «إيطاليا ستواصل تحفيز مزيد من الاهتمام تجاه الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي».

ووعد وزير الدفاع الإيطالي خلال حديثه في جلسة الاستماع المشتركة أن تكون بلاده «رائدة في أي مبادرات سيتم إطلاقها لتحقيق الاستقرار في المنطقة ليس فقط القريبة من السواحل الإيطالية ولكنها حيوية أيضًا للمصالح الوطنية» بحسب ما نقلت «آكي».

وفي سياق آخر، أشار غويريني إلى موافقة السلطات الأميركية على تزويد حاملة الطائرات الإيطالية «Nave Cavour» بالمقاتلات من طراز «إف-35»، ما «سيسمح لإيطاليا بالانضمام إلى تلك المجموعة الصغيرة من الدول القادرة على تشغيل مقاتلات الجيل الخامس على حاملة طائرات»، على حد تعبيره.

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