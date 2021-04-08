شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن عدة أحياء بالمنطقة الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 3300 متر أسلاك كهرباء بعدد من المناطق ما أدى لقطع التيار عن عدد من الأحياء السكنية بالمنطقة الغربية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه في دائرة توزيع الحي الصناعي تم سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي على خط التجفيف من 220 الشرق مسافة 600 متر، وكذلك سرقة خط بن أدم فرعية أدم مسافة 600 متر بدائرة توزيع السواني ، كما تم بدائرة توزيع شمال العزيزية سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط 11 من 30 العامرية مسافة 1600 متر، كما تم أيضًا بدائرة توزيع السواني سرقة أسلاك ضغط عالي على خط الفروسية من 30 كوبري السواني مسافة 500 متر، مما تسببت بفصل التغذية على أكثر من 7 محولات وإغراق العديد من الاحياء السكنية في ظلام دامس .