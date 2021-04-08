في خطاب شديد اللهجة.. بعيو يطالب الكبير بصرف مرتبات العاملين بالمؤسسة الليبية للإعلام

دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لصرف مرتبات العاملين بالمؤسسة مؤكدا أن المرتبات حق للموظفين وليست منه من أحد.

وقال بعيو في خطاب موجه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير “إن ما اتخذتموه من إجراءات باطلة بحق المؤسسة الليبية للإعلام بإيقاف حساباتها تنفيذا لتعليمات باطلة بطلانا بينا صادرة عن خالد شكشك” الذي اعتبره “منتحل الصفة مغتصب ديوان المحاسبة بموجب أحكام قضائية نهائية صدر بعضها لصالح موظفين يعملن معكم (المصرف المركزي)”.

وأضاف بعيو لمحافظ المصرف المركزي “امتناعكم عن صرف مرتبات العاملين بالمؤسسة وبعض الجهات التابعة لها والذين يزيد عددهم عن ثلاثة آلاف موظف هو عدوان صريح على مواطنين ليبيين شرفاء واعتداء مفضوح على مؤسسة عامة ضمن مؤسسات الدولة”.

وأردف بعيو موجها حديثه للكبير “أطالبك بصفتي رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام بعدم التدخل في الخلاف مع الرئيس غير الشرعي لديوان المحاسبة والإذن لمصرف الجمهورية بصرف مرتبات المواطنين الليبيين التي هي حقهم المعلوم وليست منه ولا أعطية منك ولا من غيرك محتفظا بحقوقنا القانونية في مقاضاتك إن دعت الضرورة”.