المنقوش تبحث مع نظيرها التونسي التعاون الثنائي في شتى المجالات

التقت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الذي شدد على ما توليه بلاده من أهمية للعلاقات الاستراتيجية مع ليبيا، والإرادة السياسية الصادقة التي تحدو البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وأشار الجرندي إلى أن الجانب التونسي بصدد الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيري الخارجية والتي تم الاتفاق بشأن انعقادها أثناء زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى طرابلس.

من جانبها، ثمنت المنقوش الدور الإيجابي الذي قامت به تونس في دعم المسار السياسي السلمي في ليبيا، وما لقيه من مساندة دولية وإقليمية، مؤكدة أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد حل في ليبيا سوى الحوار السلمي التوافقي.

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