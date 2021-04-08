الصور لـ”أخبارليبيا24″:مدير أمن زوارة “مُعتقل”

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور اليوم الخميس، اعتقال وضبط مدير أمن زوارة عميد عماد الدين مسعود عبزة.

وقال الصور في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن السلطات الأمنية ألقت القبض على عبزة وقد سُجن من قبل النيابة العامة، نافياً نفياً قاطعاً الأخبار المتداولة ببعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس قسم التحقيقات أن مدير أمن زوارة متهم بقضية ضياع مبرزات مبالغ مالية وسبائك ذهبية، والجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بالخصوص، وصدر أمر ضبط وإحضار بحقه وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه.