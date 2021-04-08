وزير الاقتصاد يفتتح المعرض الدولي للتمور وزيت الزيتون ويشدد على دعم الصناعة الوطنية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الخميس، المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجات النحل، بمشاركة مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب ووزير الصناعة والمعادن وأحمد عمر ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية سلامة الغويل وسفيري دولتي تونس وكوريا الجنوبية لدى ليبيا ووزير المالية بجمهورية مالطا، حيث تقام فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة، بجهود مركز تنمية الصادرات في تنظيم المعرض الدولي والذي ترعاه وزارة الاقتصاد والتجارة، مرحباً بمشاركة الجمهورية التونسية.

وشدد الوزير، على أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية من خلال تنظيم محافل ومعارض دولياً.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة الليبية لديها كفاءات وقدرات تمكنها من الدخول الى الأسواق العالمية والمنافسة في عدة صناعات ومنتجات ذات جودة عالية وتطوير قطاعات الاقتصاد والصناعة المحلية من خلال عقد شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة التي تملك تجارب رائدة في هذه المجالات.

وأكد مدير عام مركز تنمية الصادرات، أن وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال المركز تحرص على دعم الصناعة المحلية وتحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني للمساهمة في رفع الصادرات غير النفطية.

وتفقد وزير الاقتصاد رفقة الوزراء ومدير عام مركز تنمية الصادرات، المعرض الدولي للاطلاع على المشاركات المحلية من مختلف المناطق والمشاركين من الجمهورية التونسية.

ويستمر المعرض الدولي الثامن للتمور والصناعات المصاحبة والسادس لثمار وزيت الزيتون والمهرجان الخامس للعسل ومنتجات النحل خلال الفترة من 8 – 11 أبريل 2021 م بعدد مشاركات يتجاوز 100 منها 17 مشارك من الجمهورية التونسية.