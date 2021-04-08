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وزير الاقتصاد يفتتح المعرض الدولي للتمور وزيت الزيتون ويشدد على دعم الصناعة الوطنية

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الخميس، المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجات النحل، بمشاركة مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب ووزير الصناعة والمعادن وأحمد عمر ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية سلامة الغويل وسفيري دولتي تونس وكوريا الجنوبية لدى ليبيا ووزير المالية بجمهورية مالطا، حيث تقام فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة، بجهود مركز تنمية الصادرات في تنظيم المعرض الدولي والذي ترعاه وزارة الاقتصاد والتجارة، مرحباً بمشاركة الجمهورية التونسية.

وشدد الوزير، على أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية من خلال تنظيم محافل ومعارض دولياً.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة الليبية لديها كفاءات وقدرات تمكنها من الدخول الى الأسواق العالمية والمنافسة في عدة صناعات ومنتجات ذات جودة عالية وتطوير قطاعات الاقتصاد والصناعة المحلية من خلال عقد شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة التي تملك تجارب رائدة في هذه المجالات.

وأكد مدير عام مركز تنمية الصادرات، أن وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال المركز تحرص على دعم الصناعة المحلية وتحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني للمساهمة في رفع الصادرات غير النفطية.

وتفقد وزير الاقتصاد رفقة الوزراء ومدير عام مركز تنمية الصادرات، المعرض الدولي للاطلاع على المشاركات المحلية من مختلف المناطق والمشاركين من الجمهورية التونسية.

ويستمر المعرض الدولي الثامن للتمور والصناعات المصاحبة والسادس لثمار وزيت الزيتون والمهرجان الخامس للعسل ومنتجات النحل خلال الفترة من 8 – 11 أبريل 2021 م بعدد مشاركات يتجاوز 100 منها 17 مشارك من الجمهورية التونسية.

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افتتاح التمور المعرض الدولي دعم الصناعة الوطنية زيت الزيتون وزير الاقتصاد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كويس – باه ركزوا هالمواضيع هذه
    ووفروا فروع للمصانع في كل البلديات واحرصوا عالجودة الوطنية – عالاقل ممكن تكون فرصة لتوظيف الشباب وارباب الاسر الليبيين وكل شخص يعمل يكون عضلة في تقوية الاقتصاد وتوفروله معاش مناسب وضمان صحي وسكني – وكل ما يرتفع الانتاج تزيد نسبة المعاش للموظف او العامل –
    وتكون قوة اقتصادية هاءلة فالمستقبل لليبيا –
    حتى الفواكه والخضار والأعلاف تكون تنمية وطنية شاملة –
    مَش تنمية راسمالية بيد أشخاص حتى المنفعة لا تعود الا الراسمالي- ولا تعود المنفعة للمواطنين وللدولة – !!!
    في دول تستثمر فالتراب باش يرفعوا الاقتصاد لدولهم ويوفروا وظاءف لمواطنيهم – لا حول ولا قوة الا بالله – فكروا شوية فالطلاب والخريجين الليبيين ومنكوبين الحرب – ويكون الاقتصاد متنوع ومركز وجودة عالية – بعدين الدول كلها حتكون تحت الطلب وتحاول ان تشري وتستورد من ليبيا . لكن غياب الوطنية والطمع للربح السريع وقلة المحاسبة هو الي خلا البلاد في فوضى وما فيش خطط لتنويع الاقتصاد .

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